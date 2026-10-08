AySA queda a un paso de volver a manos privadas por US$340 millones

AySA quedó a un paso de volver a manos privadas. El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX presentó la oferta económica más alta por el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos: US$340,2 millones. La propuesta, encabezada por la empresa de Walter Román y de la que también participa Mauricio Filiberti, quedó por encima de la presentada por Roggio ROAS S.A.U., que ofreció US$285 millones por la misma participación.

La diferencia entre ambas ofertas fue de US$55,2 millones, un 19% a favor del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX. Como la licitación no estableció una base ni un precio mínimo y las dos propuestas ya habían superado la instancia técnica, el monto ofertado es el criterio determinante. De todos modos, todavía resta que la Comisión de Evaluación analice las propuestas y que se formalice la adjudicación. Ambos grupos presentaron además garantías de mantenimiento de oferta por US$25 millones: Rowing mediante títulos públicos y Roggio a través de seguros.

Las dos ofertas quedaron por debajo de los US$450 millones que el Ministerio de Economía esperaba recaudar. En el entorno del consorcio ganador, sin embargo, sostienen que el valor económico de la operación sería mayor: los US$340,2 millones por el 90% equivaldrían a unos US$378 millones por la totalidad de la compañía y, al sumar una deuda de aproximadamente US$70 millones que deberían afrontar los actuales accionistas, el denominado valor empresa rondaría los US$447 millones. Además, fuentes cercanas a la operación señalaron que AySA tendría un atraso tarifario del 10,6% en dólares respecto de lo acordado.

La privatización representa, en términos de ingresos directos para el Estado nacional, la mayor operación del programa. Aunque la venta del 70% de Metrogas por US$780 millones tiene un monto superior, esos fondos corresponden a YPF, accionista mayoritaria de la distribuidora. En AySA, el vendedor es directamente el Estado. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada, administrado por el sindicato que conduce José Luis Lingeri.

El futuro concesionario no solo deberá afrontar el precio de adquisición: también tendrá que invertir US$1940 millones durante los primeros cinco años y alcanzar una inversión total de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión, con vencimiento en 2056 y posibilidad de una prórroga de diez años. Entre los objetivos establecidos figura elevar durante la primera década la cobertura de agua del 75,3% al 78,9% y la de cloacas del 63,9% al 65,3%. Así, AySA avanza hacia un nuevo esquema de gestión privada con una oferta de US$340,2 millones sobre la mesa y un ambicioso programa de inversiones por delante.

(Con información de La Nación)