La AGN cuestionó operaciones con oro del Banco Central y cifra en US$1.023 millones las pérdidas de 2025

La Auditoría General de la Nación (AGN) puso el foco sobre las operaciones realizadas por el Banco Central con parte de sus reservas de oro durante 2025 y concluyó que esas transacciones derivaron en una pérdida de $1,5 billones, equivalente a unos US$1.023 millones.

El dato surge de la auditoría de los Estados Contables del Banco Central correspondiente a ese ejercicio. Según el informe, la entidad utilizó parte del oro de las reservas como activo subyacente para concertar operaciones de derivados liquidables en dólares, bajo una estrategia presentada como cobertura frente a la evolución del precio internacional del metal.

La AGN señaló que, en paralelo, la tenencia de oro del Central registró durante ese año una ganancia patrimonial superior a los $8 billones como consecuencia exclusivamente de la fuerte suba internacional del precio del metal. Sin embargo, esa valorización quedó contrastada con el resultado negativo de las operaciones financieras realizadas sobre las reservas.

De acuerdo con el organismo auditor, las operaciones de derivados generaron una pérdida de $1,5 billones, que fue cancelada con divisas y equivalió a US$1.023 millones. Al cierre del ejercicio auditado, según consta en los estados contables, ya no quedaban posiciones abiertas vinculadas con esas transacciones.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, puso especial énfasis en la magnitud del resultado. Según explicó, desde que el organismo comenzó a auditar los Estados Contables del Banco Central no se había registrado una utilización de reservas físicas de oro de semejante dimensión para operaciones consideradas de riesgo.

Olmos sostuvo que durante 2025 el BCRA tomó posiciones financieras en función de una determinada expectativa sobre la evolución del precio internacional del oro y que, de acuerdo con los registros contables analizados por la AGN, esa estrategia terminó generando la pérdida millonaria.

La auditoría sobre los Estados Contables, sin embargo, no fue la única novedad que surgió de la sesión de la AGN. El organismo también confirmó un avance en la investigación específica sobre los movimientos físicos de las reservas de oro y su traslado al exterior.

El informe elaborado por los auditores ya fue remitido al Banco Central, que ahora tendrá la posibilidad de presentar su descargo antes de que concluya el proceso. La investigación busca determinar las razones que llevaron a trasladar parte de las reservas fuera del país, el destino de esos activos y los eventuales beneficios derivados de la operación.

“En ese informe se podrá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quién se benefició”, explicó Olmos al referirse al alcance de la auditoría.

De esta manera, el análisis de la AGN abre dos frentes diferentes sobre la administración de las reservas de oro del Banco Central: por un lado, el resultado económico de las operaciones financieras realizadas durante 2025; por otro, las razones, el destino y los efectos del traslado físico del metal al exterior.

El segundo informe todavía no constituye una conclusión definitiva, ya que el Banco Central debe presentar su descargo. Será después de esa instancia cuando la Auditoría General de la Nación avance en la definición de sus conclusiones sobre la gestión de las reservas físicas.

(Con información de Ámbito)