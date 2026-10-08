Stellantis evalúa cerrar una o sus dos fábricas en la Argentina

Stellantis, el grupo automotor que produce vehículos de Fiat y Peugeot en la Argentina, reconoció que analiza un escenario que hasta ahora parecía impensado: cerrar una o incluso sus dos plantas industriales en el país. La advertencia fue realizada por Herlander Zola, presidente de la compañía para Sudamérica, quien atribuyó la pérdida de competitividad a la apertura de las importaciones y a las diferencias de costos con Brasil. Las fábricas involucradas están ubicadas en Córdoba y en El Palomar, provincia de Buenos Aires, y emplean en conjunto a unos 5.000 trabajadores.

“El mercado abierto definitivamente nos saca del juego”, afirmó Zola durante una conferencia junto al CEO de Stellantis Argentina, Martín Zuppi. El ejecutivo planteó que la compañía podría trasladar producción entre sus plantas, mantener ambas operativas, cerrar una o, en el escenario más extremo, cerrar las dos. La definición, explicó, dependerá de la evolución del mercado, las reglas de juego y la competitividad de los vehículos fabricados localmente. Pese a la advertencia, Zuppi sostuvo que el objetivo actual es continuar produciendo en las dos instalaciones, que tienen producción asegurada para lo que resta del año y para 2027.

El escenario se complicó después de que Stellantis redujera su dotación en la Argentina en unos 600 trabajadores debido a la caída de las ventas y de la actividad. La compañía también enfrenta un retroceso en la participación de Peugeot, que pasó del 9% de las ventas en 2025 al 5% en 2026, según los números presentados por la empresa. Zola señaló que esa pérdida de mercado explica buena parte de los ajustes que la automotriz necesita realizar en El Palomar, una planta que produce vehículos destinados tanto al mercado interno como a la exportación.

La comparación con Brasil aparece como otro de los factores centrales en la evaluación. Según Zola, el costo laboral argentino es aproximadamente el doble del brasileño, una diferencia que impacta directamente sobre la competitividad de las fábricas locales. A esto se suma la importancia del mercado brasileño para la producción argentina: entre el 35% y el 40% de los vehículos fabricados actualmente en El Palomar se exportan, por lo que una mayor demanda de Peugeot en Brasil resulta determinante para sostener el nivel de actividad en la planta bonaerense.

Stellantis comenzó a operar como grupo en la Argentina en 2021, tras la fusión internacional entre Fiat Chrysler Automobiles y el grupo PSA, propietario de Peugeot, Citroën y DS. Sus dos fábricas, sin embargo, tienen una historia mucho más extensa y funcionan desde hace décadas. Por ahora, la compañía mantiene abiertas ambas instalaciones, pero la advertencia de su principal ejecutivo regional dejó planteado un escenario de incertidumbre para miles de trabajadores y para toda la cadena de proveedores. “Todo puede suceder”, resumió Zola al ser consultado sobre un eventual cierre, aunque aclaró que, por el momento, la producción continúa.

(Con información de Página12)