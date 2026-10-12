Transmontaña 2026: gran actuación de los salteños en Jujuy y un histórico triunfo cordobés

El Transmontaña 2026 cerró este domingo una edición histórica en Jujuy. Considerada una de las competencias de enduro más importantes de Sudamérica, la carrera se disputó por primera vez fuera de Tucumán, con más de 600 inscriptos y una importante presencia de pilotos salteños.

La competencia dejó actuaciones sobresalientes, triunfos de categoría y resultados que ubicaron a varios representantes de Salta entre los mejores de la clasificación.

José Mateo, el salteño mejor clasificado

José Mateo, acompañado por el tucumano Zavadivker, consiguió una de las actuaciones más destacadas para Salta. La dupla se quedó con el primer puesto en Máster 3 y finalizó sexta en la General 2, entre los 121 equipos que largaron.

Muy cerca terminaron otros representantes salteños que también fueron protagonistas de la jornada.

Rodrigo Cirer y Marcos Miozzo alcanzaron el segundo puesto en Máster 3 y finalizaron octavos en la General 2, completando una gran actuación en una de las categorías más competitivas.

Kutulas y López Madrazo, una victoria contundente

Uno de los resultados más impresionantes del domingo fue el de Yorgo Kutulas y Octavio López Madrazo.

La dupla salteña ganó la categoría Junior A con una diferencia de 28 minutos sobre sus inmediatos perseguidores, una ventaja extraordinaria que refleja el ritmo que impusieron durante la carrera.

Además, finalizaron séptimos en la General 2, ubicándose entre los diez mejores de los 121 equipos que tomaron la largada.

Otro equipo salteño entre los diez mejores

En Equipos A, Lucas Barrionuevo, Enrique Pfister y Juan Lucas Kutulas, junto a un piloto catamarqueño, finalizaron segundos en su categoría y décimos en la General 2.

De esta manera, cuatro equipos con presencia salteña lograron ubicarse entre los diez primeros de esa clasificación, confirmando el protagonismo de los pilotos de la provincia.

Un triunfo histórico para Córdoba

La victoria en la categoría Senior A quedó en manos de Amelia y Robledo, quienes se convirtieron en los primeros cordobeses en ganar esta categoría en la historia del Transmontaña.

El resultado representa un hecho destacado para una competencia tradicionalmente vinculada al enduro tucumano y que este año abrió una nueva etapa al trasladarse a Jujuy.

Una edición histórica, pero con polémicas

Más allá de los resultados deportivos, el Transmontaña 2026 también dejó cuestionamientos y polémicas alrededor de su organización.

La decisión de trasladar una competencia de semejante magnitud fuera de Tucumán representaba un desafío importante. Jujuy tuvo la oportunidad de recibir una prueba de enorme prestigio, con cientos de pilotos, equipos y acompañantes.

Sin embargo, una carrera con la historia y la convocatoria del Transmontaña exige una organización a la altura de su trayectoria.

Si la intención es repetir la experiencia en Jujuy el próximo año, será fundamental que los organizadores hagan una evaluación profunda de esta edición, escuchen los planteos de los participantes y trabajen sobre los aspectos que generaron controversias.

El Transmontaña tiene un enorme valor deportivo y también turístico. Su convocatoria moviliza visitantes, genera actividad económica y proyecta al destino anfitrión.

Pero ese potencial debe estar acompañado por una organización que garantice las condiciones necesarias para preservar el prestigio que la competencia construyó durante tantos años.

La edición 2026 quedará en la historia por su llegada a Jujuy, por sus grandes actuaciones deportivas y por sus protagonistas. El desafío ahora será aprender de esta primera experiencia para que, si vuelve a disputarse en la provincia, el Transmontaña sea recordado tanto por sus caminos y sus pilotos como por la calidad de su organización.