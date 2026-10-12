Pensó que lo querían comprar y le robaron el auto

Un hombre fue víctima de un engaño en calle Tucumán al 1700 de Capital: un supuesto comprador se llevó su vehículo con la excusa de probarlo y nunca regresó. Gracias al despliegue policial y al seguimiento de los operadores de videoprotección, el automóvil sustraído fue localizado y el sospechoso fue detenido en barrio Siglo XXI.

El pasado sábado, el dueño de un automóvil dio aviso al Sistema de Emergencias 9-1-1. Contó que había puesto el vehículo a la venta y que un presunto interesado se había retirado con él para probar su funcionamiento, pero no volvió.

Con los datos aportados, un móvil del Departamento de Seguridad Urbana detectó la circulación del auto reportado como sustraído y pidió apoyo visual a la División Videoprotección. Los operadores siguieron el recorrido a través de las cámaras de seguridad e informaron en tiempo real hacia dónde se dirigía.

Gracias a esa colaboración, los efectivos mantuvieron el seguimiento hasta barrio Siglo XXI, donde el conductor abandonó el vehículo e intentó meterse en una vivienda para escapar. Sin embargo, el personal policial logró aprehenderlo.

El hombre quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia.