Boca afronta una semana decisiva en la Copa Sudamericana

Boca Juniors afrontará una semana determinante para sus aspiraciones internacionales. Este martes 13 de octubre, desde las 21.30, recibirá a Vasco da Gama en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo dirigido por Arruabarrena llega al compromiso con una baja sensible: Leandro Paredes sufrió un desgarro de segundo grado en el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba y estará aproximadamente tres semanas fuera de las canchas.

El mediocampista campeón del mundo apenas pudo disputar 16 minutos ante el conjunto cordobés antes de abandonar el campo de juego por una molestia muscular. Su recuperación también pone en duda su participación en el Superclásico frente a River, previsto para el 1° de noviembre.

Sin su capitán, Arruabarrena deberá reorganizar el mediocampo. Williams Alarcón aparece como una alternativa, mientras que Carlos Palacios podría asumir una función más ofensiva. Santiago Ascacíbar y Milton Delgado también forman parte de las opciones del entrenador.

“Podemos armar un buen mediocampo, pero una cosa es hablarlo y otra el martes poder demostrarlo. Estoy seguro de que hambre y ganas tienen”, sostuvo Arruabarrena.

Boca llega a esta instancia después de eliminar a San Pablo en los cuartos de final y buscará conseguir una ventaja como local antes de disputar la revancha, programada para el martes 20 de octubre en Brasil.

Además, el conjunto de la Ribera recibirá a Talleres de Córdoba el viernes 16, por el Torneo Clausura, en un encuentro importante para sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual.

Con dos competencias en juego y varias bajas por lesión, el cuerpo técnico deberá administrar las cargas físicas del plantel en uno de los tramos más exigentes de la temporada.