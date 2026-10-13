Tarifas: sin subsidios por Zona Fría, el norte espera a Nación por "Zona Cálidas"

Para destrabar y aprobar en el Congreso la modificación del esquema de subsidios al gas a las denominadas «zonas frías», el Gobierno nacional logró el apoyo clave de legisladores del Norte Grande a cambio de instrumentar un régimen de «zonas cálidas» para amortiguar las tarifas de energía eléctrica durante los meses veraniegos. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna novedad.

El escenario cobró urgencia este martes 13 cuando se publicó en el Boletín Oficial la nueva ley de Zonas Frías, concretando la quita de subvenciones al gas. Esta medida impacta directamente sobre miles de hogares en todo el país. Entre los perjudicados se encuentran los usuarios de Salta, quienes pierden automáticamente los beneficios en sus boletas de gas mientras aguardan la promesa de compensación con la tarifa eléctrica estival.

El acuerdo se alcanzó durante la 24° Asamblea del bloque regional que reúne a las diez provincias del NEA y del NOA. A diferencia del recorte en el gas —que requirió aval parlamentario y ya cobró fuerza legal—, la tarifa diferencial eléctrica no saldría por ley, sino a través de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación. Aunque dicha normativa aún no fue oficializada, los mandatarios provinciales presionan para que comience a regir en noviembre sin más dilaciones.

En el caso de Salta, la quita formalizada de la Zona Fría del gas alcanza a poco más de 142.000 usuarios de Salta, Cafayate, Cachi y Rosario de Lerma que verían incrementa la necesidad de que Energía de la Nación, finalmente, cristalice la promesa de firmar la resolución que establece un esquema diferenciado para la tarifa de luz frente a las altas temperaturas del verano.