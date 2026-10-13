“Quiero seguir viviendo mi vocación misionera”: Scozzina contó qué hará después de su retiro

El obispo de Orán, Luis Antonio Scozzina, anticipó que espera dejar sus funciones antes de fin de año y confirmó que su sucesor será Claudio Castricone, actualmente obispo coadjutor de la diócesis.

En Pelo y Barba por Aries, Scozzina explicó que, al cumplir 75 años, los obispos deben presentar su renuncia ante el Papa, quien tiene la facultad de determinar cuándo hacerla efectiva.

"En el caso mío no tengo mucha preocupación porque ya está nombrado el sucesor", señaló, y aclaró que la designación de un coadjutor garantiza la continuidad de la conducción pastoral.

Aunque todavía no hay una fecha definida para su retiro, manifestó su expectativa de que la transición se concrete en los próximos meses. "Espero que para fin de año vamos a tener noticia del nuevo obispo de Orán", expresó.

Su futuro estará en Tartagal o Aguaray

Lejos de pensar en alejarse de la región, Scozzina adelantó que pretende permanecer en la diócesis y continuar vinculado a la tarea pastoral de los franciscanos.

"Tengo pensado quedarme en la diócesis, no en Orán precisamente, sino más al norte, en la zona de Tartagal, Aguaray", aseguró.

El religioso explicó que su pertenencia a la orden franciscana lo impulsa a seguir acompañando a las comunidades del norte provincial, especialmente aquellas vinculadas a la misión de los frailes y los pueblos originarios.

"Si Dios me da la gracia de tener la salud, de estar ahí viviendo mi vocación misionera", expresó.

De esta manera, Scozzina se prepara para cerrar su etapa al frente del Obispado de Orán, aunque dejó en claro que su intención es continuar con su labor religiosa en el norte salteño.