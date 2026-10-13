Caso Cintia Díaz: el abogado de la familia habló de pruebas “fuertes y suficientes”

La investigación por el femicidio de Cintia Díaz, ocurrido el 23 de agosto en Metán, continúa avanzando. El abogado Víctor Gomes, representante de los padres de la víctima, aseguró que la querella cuenta con elementos probatorios sólidos contra el principal acusado, Gastón Ramírez.

En diálogo con N&N, por Aries, el letrado destacó la labor realizada durante los primeros días de la investigación.

“En la primera semana hubo grandes avances”, sostuvo, y mencionó la incorporación de testimonios y otras evidencias al expediente judicial.

Gomes afirmó que, desde la posición de la querella, existen “pruebas fuertes, solventes y suficientes para demostrar la culpabilidad del principal acusado”.

El abogado recordó que Cintia mantenía una relación de aproximadamente nueve meses con Ramírez y que habían comenzado a convivir durante 2026.

También señaló que el caso conmocionó a la comunidad de Metán y tuvo repercusión fuera de la provincia.

Consultado sobre si el hijo de la víctima comenzó a recibir la reparación económica prevista por la Ley Brisa, Gomes aclaró que no podía confirmarlo, ya que se trata de una cuestión que no sigue directamente desde su intervención procesal.