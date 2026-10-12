Morir por tuberculosis es diez veces más probable en prisión: Salta registró tres víctimas

Tres personas privadas de libertad murieron por tuberculosis en Salta entre 2022 y 2024, según el primer informe nacional sobre muertes bajo custodia, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

El relevamiento identificó al menos 64 fallecimientos por tuberculosis en cárceles, alcaidías y comisarías de todo el país. La provincia de Buenos Aires concentró 50 casos, mientras que Salta y Santa Fe registraron tres cada una.

Sin embargo, el dato más preocupante surge de la comparación con la población general: el riesgo de morir por tuberculosis en contextos de encierro es aproximadamente diez veces mayor.

De acuerdo con el organismo, durante el período analizado se produjo una muerte por tuberculosis cada 50 mil habitantes de Argentina, frente a una cada 5 mil personas privadas de libertad.

El informe identifica entre los factores de riesgo el hacinamiento, la falta de ventilación, el humo del tabaco y la desnutrición, condiciones que pueden favorecer la propagación de la enfermedad y complicar su evolución.

El CNPT advierte sobre la necesidad de mejorar la atención sanitaria, prevenir contagios y garantizar el acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento en los establecimientos de detención.