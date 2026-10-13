A un año de la desaparición de Cordeyro ya terminaron las audiencias y testimonios

Se cumplió un año de la desaparición de Vicente Cordeyro, el excomisario que dejó a su hija en la escuela y nunca volvió a su casa. Para recordarlo, su familia realizó una misa, una marcha del silencio y un ascenso simbólico al cerro Elefante, donde fue hallado su cuerpo.

Nicolás Cordeyro, hijo de Vicente, dialogó con Aries y repasó las actividades de estos días. “El 9 de octubre se cumplió un año desde la desaparición de mi papá. Después de que él deja a mi hermana en la escuela, no vuelve a casa”, recordó.

Misa y ascenso

La familia realizó una misa en la Catedral y, luego, una marcha del silencio por la Plaza 9 de Julio. “Pedimos que lleven velas para iluminar un poco este camino de búsqueda, de verdad y de justicia”, explicó Nicolás. Según contó, se acercaron familiares, amigos y muchas personas a la plaza, donde marcharon, rezaron y reafirmaron su pedido de justicia.

El domingo 11 de octubre se cumplió un año desde el hallazgo del cuerpo en la cima del cerro Elefante en la localidad de San Lorenzo. Ese día, la familia realizó un ascenso simbólico hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Vicente. Allí colocaron una cruz e hicieron un pequeño homenaje, con palabras y una oración. “El significado de esto es justamente resignificar ese lugar para que sea un lugar de paz, para que sea un lugar de luz, y que no solamente nos traiga a nosotros malos recuerdos ni malas sensaciones”, sostuvo Nicolás que sostiene la lucha públicamente. Agregó que, en su búsqueda de verdad y justicia, también intentan “encontrar un poquito de paz”.

¿Por qué nadie lo vio?

Nicolás indicó que persisten las dudas y que la investigación no registra novedades. “Seguimos de lo mismo, no hay ningún avance en la causa. Nos seguimos preguntando por qué a mi papá no se lo encontró antes”, planteó.

Recordó que el jueves 9, día en que Vicente desapareció, hubo un gran incendio en la parte alta del cerro. “Más de 30 bomberos estuvieron ese día apagando el incendio. Aviones de Defensa Civil, gente de la zona, nadie vio nada, nadie escuchó nada, había muchos turistas”, señaló.

Además, mencionó que el sábado 10 de octubre se realizó un amplio operativo de búsqueda en la zona del cerro Elefante, con más de 100 efectivos, canes y drones, sin resultados. “Nuestra duda es si realmente estuvo en ese sector o no, porque no encontraron nada”, afirmó. Las imágenes de esos días y los lugares fueron compartidas también por redes sociales de la familia, para mostrar la ubicación de los mismos.

Según explicó Nicolás, ya concluyeron las audiencias y los testimonios, por lo que el próximo paso es conocer el resultado de la autopsia psicológica y de la reconstrucción integral. “Que los fiscales nos den alguna explicación razonable de qué fue lo que pasó”, pidió.