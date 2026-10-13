“Mi papá me bloqueó”: un niño tucumano reclama la cuota alimentaria y un abogado salteño asumió su defensa

Un niño de 12 años de Tucumán se volvió viral al denunciar en redes sociales que su padre lo bloqueó en Instagram mientras mantiene un reclamo por la cuota alimentaria. El caso sumó la intervención del abogado salteño Víctor Gomes, quien asumió su representación junto con otros profesionales.

En diálogo con N&N, por Aries, Gomes explicó que viajó a Lules para reunirse con el menor y su madre, escuchar su situación y analizar las actuaciones judiciales.

El niño relató públicamente que su familia lleva años reclamando el cumplimiento de la obligación alimentaria. Para el abogado, su testimonio refleja una realidad que afecta a numerosas familias.

“Los tiempos judiciales a veces son extremadamente extensos”, advirtió, al señalar que las demoras tienen consecuencias directas en la vida de los niños.

Gomes también se refirió a la exposición del menor en redes sociales. Aclaró que las publicaciones son supervisadas por su madre, quien administra el teléfono utilizado.

El letrado sostuvo que la intervención judicial debe centrarse en el interés superior del niño y garantizar una respuesta que proteja sus derechos.

“Aquí la Justicia tiene que analizar eso, tomarlo en consideración y llevar a que ese carril judicial encuentre la mejor solución posible”, expresó.