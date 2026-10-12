Madrugada accidentada en Salta: cinco heridos tras un siniestro en avenida Paraguay

Un fuerte siniestro vial se registró este lunes, alrededor de las 6:20, sobre avenida Paraguay, a la altura del Centro de Convenciones de Salta, donde un automóvil Volkswagen Suran protagonizó un accidente que dejó cinco personas heridas.

Según informó personal policial, el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta por un siniestro con lesionados en el sentido norte-sur de la avenida. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que en el vehículo viajaban seis personas mayores de edad, todas conscientes y con signos vitales.

Personal del SAMEC asistió a los ocupantes y dispuso el traslado del conductor y su acompañante en código rojo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

Otros tres ocupantes fueron derivados al hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismos e intoxicación etílica, mientras que el sexto pasajero no requirió asistencia médica.

Investigan las circunstancias del accidente

Las autoridades informaron que no pudieron realizarles el test de alcoholemia al conductor y a su acompañante en el lugar del siniestro, debido a que debieron ser trasladados de urgencia.

No obstante, personal de la Dirección de Seguridad Vial se dirigió al hospital para efectuar los controles correspondientes.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cómo se produjo el accidente ni si participaron otros vehículos. Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

El siniestro ocurrió durante las primeras horas de la mañana, en uno de los principales corredores de acceso a la zona sur de la ciudad.