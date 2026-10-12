Detectaron 94 conductores alcoholizados durante el fin de semana en Salta

Un total de 94 conductores fueron sancionados por circular bajo los efectos del alcohol durante el fin de semana en Salta, según los resultados de los controles viales realizados por la Policía en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Seguridad Vial, durante los operativos se controlaron 11.366 vehículos y se practicaron 7.992 test de alcoholemia, de los cuales 94 permitieron detectar a conductores que habían consumido alcohol.

En total, se registraron 1.443 infracciones a las normativas de tránsito vigentes, entre ellas los casos de alcoholemia positiva. Los conductores fueron sancionados conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir con alcohol en sangre.

Los controles se desplegaron en diferentes puntos del territorio salteño como parte de las tareas de fiscalización del tránsito, orientadas a detectar conductas de riesgo y verificar el cumplimiento de las normas de circulación.

Desde la Policía indicaron que estos operativos continuarán en toda la provincia con el objetivo de prevenir siniestros viales y reducir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y otras infracciones de tránsito.