El partido de Central Norte dejó 35 demorados y dos personas con pedido de captura

El operativo de seguridad desplegado durante el partido entre Central Norte y Ferro Carril Oeste, disputado el domingo en el estadio Padre Ernesto Martearena, terminó con 35 personas demoradas y dos hombres detectados con pedidos de captura vigentes.

Según informó la Policía de Salta, más de 300 efectivos participaron del dispositivo de prevención y control, que se desarrolló antes, durante y después del encuentro correspondiente al Torneo Primera Nacional 2026.

Las autoridades precisaron que las demoras estuvieron vinculadas con distintas infracciones, entre ellas incumplimientos al Código Contravencional de la Provincia y transgresiones a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

Además, durante los controles de identificación, se detectó a dos hombres que registraban pedidos de captura vigentes. El parte oficial no precisó los motivos de esas órdenes judiciales ni si ambos están incluidos entre las 35 personas demoradas.

El encuentro reunió a más de 2.700 espectadores y, pese a las intervenciones policiales, se desarrolló con normalidad, sin incidentes de consideración informados.

El operativo estuvo a cargo del Centro de Coordinación Operativa y contó con efectivos de áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1 y 10 de Capital.