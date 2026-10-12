Controles viales en Salta: 94 conductores alcoholizados durante el fin de semana

La Policía de Salta realizó un amplio operativo de seguridad vial durante el fin de semana, que dejó como resultado 94 conductores sancionados por circular bajo los efectos del alcohol en distintos puntos de la provincia.

Según informó la Dirección General de Seguridad Vial, se fiscalizaron 11.366 vehículos y se practicaron 7.992 test de alcoholemia, como parte de las tareas preventivas destinadas a reducir los siniestros de tránsito.

Los controles también permitieron detectar 1.443 infracciones a las normas viales, entre ellas las correspondientes a los conductores que dieron positivo en los controles de alcohol.

Los infractores fueron sancionados de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito y la legislación provincial de

Tolerancia Cero, que prohíbe conducir con alcohol en sangre.

Desde la fuerza provincial señalaron que los operativos continuarán en rutas, avenidas y otros puntos estratégicos de Salta, con el objetivo de promover una circulación más segura y prevenir accidentes.

El balance vuelve a poner el foco en el consumo de alcohol al volante, uno de los comportamientos de riesgo que buscan detectar las autoridades mediante los controles de tránsito.