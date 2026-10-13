Comienza el debate del Presupuesto 2027: el Gobierno tiene poco margen para hacer cambios
La Cámara de Diputados comenzará este martes el debate del Presupuesto 2027, con una exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ante la comisión de Presupuesto y Hacienda.
El Gobierno de Javier Milei busca mantener el equilibrio fiscal y enfrenta un margen limitado para modificar las partidas. Según las estimaciones oficiales, cerca del 70% del gasto ya está comprometido en jubilaciones, pensiones, programas sociales y otras obligaciones.
La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita alcanzar los 129 legisladores para obtener quórum. Por eso, serán determinantes las negociaciones con bloques aliados y gobernadores.
Jubilaciones, universidades y reclamos provinciales
El proyecto contempla $102 billones para prestaciones previsionales, incluidos $3,9 billones destinados a bonos. De mantenerse la propuesta, el refuerzo para jubilados continuaría en $70.000 durante 2027, sin actualización nominal.
También prevé $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras las provincias reclaman mayores recursos para obras públicas y cobertura de sus cajas jubilatorias.
Estas discusiones tienen impacto en Salta, donde el financiamiento de infraestructura, las universidades y las prestaciones sociales forman parte de la agenda de reclamos ante Nación.
En materia económica, el Ejecutivo proyecta para 2027 un dólar de $1.847 a fin de año y una inflación del 21,3%.
El oficialismo pretende concluir las reuniones informativas durante las primeras semanas de noviembre y conseguir la aprobación del Presupuesto antes de fin de año.