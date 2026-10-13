El Gobierno aseguró que los fondos para Discapacidad están garantizados, pero tiró la pelota al Congreso

El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, aseguró que los fondos para asistir al sistema de discapacidad están garantizados en el Presupuesto 2027, aunque tiró la pelota al Congreso sobre el futuro de la Ley de Emergencia para el área.

Durante el comienzo del debate de la "ley de leyes", el funcionario del Ministerio de Economía habló en su exposición incluso de una duplicación de las partidas para discapacidad. Sin embargo, al momento de las preguntas, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz le consultó por las contradicciones entre lo propuesto en el Presupuesto y el dictamen del oficialismo y aliados respecto al tema.

Los despachos sobre discapacidad (y también endeudamiento familiar) fueron contemplados a debatir en los temarios de las sesiones convocadas para el próximo jueves 15, por la oposición, y martes 21, por La Libertad Avanza.

La bonaerense le consultó a Guberman qué iban a hacer con "los artículos 36 a 41" del proyecto, que "contradicen al dictamen de mayoría". "¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la vocación de ustedes?", le consultó.

Al momento de responder, el enviado de la cartera económica ratificó que "está el presupuesto para cumplir con las pensiones y todo el servicio" de prestaciones. No obstante, sobre la discusión que se dio en comisiones -motorizada por presión de la oposición-, el funcionario admitió: "Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa".

En cuanto al futuro de la Ley 27.793, Guberman dijo que "el Congreso es un poder aparte y tiene capacidad de decisión propia". "En los números está el financiamiento para la ley vigente", insistió, aunque recordó que "los bloques tuvieron una posición distinta" a lo propuesto en el Presupuesto.