San Lorenzo venció a Riestra y volvió a ilusionarse con los playoffs del Clausura

San Lorenzo consiguió una victoria clave en el Torneo Clausura 2026. Este domingo derrotó 1-0 a Deportivo Riestra por la fecha 12, cortó una racha de tres partidos sin ganar y volvió a ilusionarse con la clasificación a los playoffs.

El único gol del encuentro llegó a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando Teo Rodríguez Pagano sacó un zurdazo desde afuera del área que dejó sin posibilidades al arquero Ignacio Arce.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa mostró una mejor actitud, generó situaciones de peligro y logró sostener la ventaja ante un Riestra que buscó el empate, pero volvió a quedarse sin respuestas ofensivas.

La victoria significó el primer triunfo de Insúa desde su regreso al banco azulgrana, en una jornada marcada por el malestar de los hinchas. Hubo insultos contra los dirigentes y reclamos a los jugadores, como consecuencia de la crisis económica, institucional y deportiva que atraviesa el club.

San Lorenzo llegó a los 14 puntos y quedó cerca de los puestos de clasificación a los octavos de final. Sin embargo, todavía tiene un panorama complicado en la tabla anual, donde está a nueve unidades de la zona de acceso a las copas internacionales.

Por su parte, Deportivo Riestra acumuló ocho partidos consecutivos sin victorias y continúa comprometido con su presente deportivo.