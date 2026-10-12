Messi volvió con dos goles y lideró la goleada 4-0 de Inter Miami ante DC United

Lionel Messi volvió a jugar con Inter Miami y fue protagonista de la goleada 4-0 ante DC United, disputada el sábado en el Nu Stadium de Florida, por la fecha 28 de la Major League Soccer (MLS). El rosarino marcó dos goles en su primera presentación después de despedirse de la Selección argentina.

El equipo dirigido por Cristian “Kily” González abrió el marcador a los 3 minutos del primer tiempo, con un gol de Luis Suárez. El delantero uruguayo volvió a convertir a los 39 y estableció el 2-0 antes del descanso.

En el complemento llegó el espectáculo de Messi. A los 47 minutos de partido, el argentino recibió una asistencia de Suárez y convirtió el tercero. A los 60, tras un pase de Rodrigo De Paul, volvió a aparecer para sellar el 4-0 definitivo.

La victoria permitió a Inter Miami cortar una racha de cinco partidos sin ganar y ubicarse en el segundo puesto de la Conferencia Este, con la clasificación a los playoffs ya asegurada.

Con la etapa en la Selección argentina finalizada, Messi concentra ahora sus objetivos en la definición de la MLS, donde Inter Miami buscará defender el título y llegar en las mejores condiciones a las eliminatorias.

El próximo compromiso del conjunto de Florida será el miércoles 14 de octubre, cuando reciba a New York City FC.