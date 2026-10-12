Racing perdió con Belgrano y el Cilindro estalló: “Que se vayan todos”

Racing sufrió otra dura derrota en el Torneo Clausura 2026. Perdió 2 a 0 frente a Belgrano de Córdoba en el Cilindro de Avellaneda, por la duodécima fecha de la Zona B, y terminó la noche envuelto en silbidos y cánticos de protesta de sus propios hinchas.

Lucas Zelarayán abrió el marcador cerca del final del primer tiempo con un remate ajustado al palo izquierdo de Facundo Cambeses. En el complemento, Racing intentó reaccionar, pero careció de precisión para aprovechar sus oportunidades.

Según la crónica de ESPN, la tensión creció cuando el árbitro Yael Falcón Pérez anuló, tras revisar el VAR, un gol de Emiliano Rigoni para Belgrano por una falta previa de Zelarayán sobre Matías Zaracho.

En los minutos finales, Racing se lanzó al ataque y quedó expuesto a los contraataques. Cambeses evitó una diferencia mayor con varias intervenciones, pero Franco Vázquez sentenció el 2 a 0 en la última jugada.

Bronca contra los jugadores y Diego Milito

El malestar de los hinchas se hizo sentir durante el segundo tiempo y explotó con el pitazo final. Desde las tribunas bajó el cántico “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, acompañado por reproches al plantel.

También hubo canciones contra Diego Milito, aunque con menor adhesión entre los simpatizantes.

La derrota dejó a Racing fuera de los puestos de clasificación a octavos de final y con un panorama cada vez más complicado para avanzar a los playoffs.

Se viene el clásico de Avellaneda

La Academia tendrá una oportunidad inmediata de recuperarse cuando reciba a Independiente el domingo 18 de octubre, desde las 14.45, en el clásico de Avellaneda.

Belgrano, por su parte, alcanzó la cima de la Zona B y afrontará su próximo compromiso frente a River Plate, también el domingo, en el estadio Mario Alberto Kempes.