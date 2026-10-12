Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia y llegó a la cima del Clausura

Rosario Central protagonizó una goleada contundente este domingo al vencer 5-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Ángel Di María fue la gran figura del encuentro, con dos goles y una participación decisiva en el ataque del equipo dirigido por Jorge Almirón.

El Canalla abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Di María convirtió un penal sancionado por una infracción sobre Ignacio Ovando. Antes del descanso, el conjunto mendocino sufrió la expulsión de Alex Arce, luego de una revisión del VAR, y quedó con diez jugadores.

En el complemento, Central aprovechó la superioridad numérica y desató una verdadera fiesta. Jaminton Campaz marcó el segundo a los 6 minutos y Di María amplió la ventaja a los 12. Más tarde, Enzo Copetti convirtió el cuarto y Marco Ruben, que había ingresado desde el banco, selló el 5-0 definitivo.

Con este resultado, Rosario Central llegó a los 22 puntos y alcanzó a Argentinos Juniors en la cima de la Zona B, aunque quedó por delante gracias a la diferencia de gol. Además, se acercó a dos unidades de Independiente Rivadavia en la tabla anual, que define los cupos para las competencias internacionales.

En la próxima fecha, el conjunto rosarino visitará a Atlético Tucumán, mientras que Independiente Rivadavia intentará recuperarse frente a Tigre.