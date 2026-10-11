Mucho más que vender medicamentos: el papel de los farmacéuticos en el cuidado de la salud

Los farmacéuticos cumplen una función que va más allá de entregar medicamentos. Su trabajo también incluye asesorar a los pacientes, orientar sobre los tratamientos y contribuir a prevenir problemas relacionados con su utilización.

En vísperas del Día del Farmacéutico Argentino, que se celebra este lunes 12 de octubre, el Ministerio de Salud Pública de Salta destacó la importancia de estos profesionales dentro del sistema sanitario.

El ministro Federico Mangione reconoció la labor que desarrollan en hospitales, centros de salud y farmacias de toda la provincia.

“Saludo en su día a todas las farmacéuticas y farmacéuticos que en los diversos puntos de la provincia contribuyen activamente a establecer un vínculo directo con los pacientes”, expresó.

En Salta, la Dirección General de Farmacia, encabezada por Virginia Ocaña, supervisa el funcionamiento de los servicios farmacéuticos de hospitales y centros de salud.

Estos profesionales también trabajan en laboratorios, investigación, producción de medicamentos y farmacia clínica.

¿Por qué se celebra el 12 de octubre? La fecha recuerda la creación de la Confederación Farmacéutica Argentina, ocurrida en 1935.