Convocan a la 6º bicicleteada inclusiva y solidaria junto a jóvenes con discapacidad visual

La Escuela de Educación Especial Corina Lona realizará la sexta edición de “Pedaleemos juntos” este sábado 17 de octubre. 
Salta12/10/2026Mariana FríasMariana Frías

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La Escuela de Educación Especial Corina Lona realizará este sábado 17 de octubre su 6º bicicleteada inclusiva y solidaria, bajo el lema “Pedaleemos juntos”. La concentración será a las 8 en Francisco de Gurruchaga 50, con largada prevista para las 9.

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En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la profesora de Educación Física Cynthia Décima explicó que la actividad busca compartir con la comunidad una experiencia que los estudiantes con discapacidad visual realizan mediante bicicletas tándem, que permiten pedalear de a dos personas.

“Si alguien tiene las ganas o el interés de comandar, ser guía de una bicicleta, también lo puede hacer y vivir la experiencia junto con un niño nuestro. El ciclismo tiene beneficios muy importantes a nivel motriz, emocional y social. Los chicos con discapacidad visual puedan vivenciar esta experiencia es muy importante, y ellos lo esperan a este momento con muchas ganas”, señaló.

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Profesora de Educación Física de la Escuela de Educación Especial Corina Lona, Cynthia Décima.

La docente destacó que la propuesta también busca visibilizar la discapacidad visual y generar mayor conciencia entre ciclistas y automovilistas. A partir de las salidas de práctica por la ciclovía del Bicentenario, advirtió que todavía existen dificultades para circular de manera segura.

“Los ciclistas que van y vienen es como que se sorprenden, pero siguen. No frenan, no colaboran. Y pasa lo mismo con los vehículos”, relató, y remarcó la importancia de que la comunidad conozca cómo se desenvuelven las personas ciegas o con baja visión.

Actualmente, la escuela cuenta con seis bicicletas tándem y busca adquirir una más mediante la venta de bonos contribución de $3.000. Entre quienes colaboren habrá más de 50 premios donados para la actividad.

El recorrido partirá desde la escuela por avenida Uruguay hasta la primera rotonda de Tres Cerritos, donde se realizará un recambio de estudiantes. Luego continuará hasta la Plaza de los Deportes, con una pausa para descansar e hidratarse antes del regreso. La actividad contará con el acompañamiento de la división de bicipolicías.

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