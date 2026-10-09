Banco Macro inauguró el ciclo 'Raíces Argentinas' con Salta como provincia protagonista

El encuentro inaugural tuvo como anfitrión al presidente de Banco Macro, Jorge Brito, y contó con la presencia del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien compartió un almuerzo con referentes del sector privado.

Salta fue la provincia elegida para abrir la propuesta. A lo largo del encuentro, los invitados conocieron de cerca una provincia de fuerte personalidad, con gran diversidad productiva, abundantes recursos naturales y una riqueza cultural que la destaca en todo el país.

La iniciativa parte de la convicción que guía a Banco Macro: el desarrollo de la Argentina se construye desde cada una de sus provincias. Por eso, el ciclo busca mostrar lo que hace única a cada región y generar un espacio donde el sector privado pueda conocer de primera mano su potencial.

En ese marco, el gobernador Sáenz puso de relieve la hospitalidad de los salteños, la riqueza de sus recursos y las oportunidades que ofrece la provincia para nuevas inversiones.

También se refirió a la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y los empresarios para impulsar proyectos productivos, generar empleo y acompañar el crecimiento de las economías regionales, una mirada que Banco Macro comparte desde su vocación federal.

Con esta propuesta, Banco Macro se propone recorrer distintas provincias a través de encuentros que combinan cultura, gastronomía, producción y desarrollo, con el objetivo de mostrar la diversidad y las oportunidades que ofrece la Argentina y fortalecer el vínculo entre el sector privado y las economías regionales.

El encuentro se desarrolló en el piso 29 de Torre Macro, y contó con la presencia del chef Martín Caso, quien elaboró sus platos a partir de productos salteños.

Entre los invitados se destacó la presencia de la ministra de Turismo de Salta, Manuela Arancibia, los directores de Banco Macro, Constanza Brito y Marcos Brito, y el presidente de Macro Securities, Mateo Brito.

También estuvieron presentes el Vicepresidente de Banco Macro, Carlos Giovanelli, y el CEO de la entidad, Juan Parma.

Entre los empresarios se destacó la presencia de Miguel de Achaval, Presidente de Inversora Juramento, Pablo Ale, Gastón Beccar Varela de Proyecto Norte, Federico Colella, Pedro Issa de Ingeniería Minera, Cesar Martínez de Alimar, Gustavo González de “Todo Obras”, Pablo Goller, Juan Pedro Garin de Garin Construcciones y Alejandro Elsztein de Cresud.

También estuvieron presentes, Diego Forastiero, Eduardo Gómez Nars, presidente de la Unión Industrial de Salta, Facundo Prado del Grupo Lapachos, Guillermo Read, Carlos Alberto Riusech de Frigorifico Gorina, Jorge Rodríguez, Javier Romero Palomeque, Alberto Russonielo, Federico Salvai, Juan José Soler de Cerámica del Norte, Alejandro Triggiano de Magnus Medical Innovation, Ramón Tuma y Federico Zin, entre otros.