El secreto del dulce de leche casero: un cocinero salteño reveló su receta y los errores que hay que evitar

El dulce de leche es uno de los grandes protagonistas de la gastronomía argentina. Y aunque parece una preparación complicada, el cocinero salteño Martín Aisama aseguró que puede hacerse en casa con apenas tres ingredientes.

En su columna de Qué Domingo, por Aries, compartió la receta que aprendió en el campo y recordó algunos trucos que utilizaba su familia.

Para prepararlo se necesita un litro de leche, un kilo de azúcar y una cucharadita de bicarbonato de sodio.

La mezcla debe cocinarse a fuego bajo, con atención constante y revolviendo especialmente cuando comienza a espesar.

“El dulce de leche primero es una mezcla blanca, después empieza a caramelizar y a tomar color”, explicó el cocinero.

El proceso puede demandar entre una hora y media y dos horas, según la intensidad del fuego, la olla utilizada y la consistencia buscada.

Aisama también advirtió sobre una práctica peligrosa: hervir latas cerradas de leche condensada. La acumulación de presión puede provocar accidentes graves.