Central Norte rescató un punto ante Ferro y se juega todo en las últimas tres fechas

Fotos: Alfredo Burgos

Central Norte igualó 1 a 1 frente a Ferro Carril Oeste por la fecha 33 de la Primera Nacional, en el estadio Padre Ernesto Martearena. En un partido exigente ante uno de los protagonistas del campeonato, el conjunto salteño rescató un punto importante en la pelea por mantener la categoría.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Cuervo. A los 9 minutos, Nicolás Reniero puso en ventaja a la visita, que llegó a Salta como líder y candidato al primer ascenso.

Sin embargo, Central reaccionó y encontró la igualdad a los 22 minutos. Franco Vedoya sacó un potente remate que se clavó junto a uno de los palos y desató el festejo en el Martearena.

En el complemento, ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria. El arquero Hass respondió en momentos clave y sostuvo el empate ante los intentos de Ferro, mientras que el Cuervo también buscó generar peligro en ataque.

Finalmente, fue igualdad en Salta. El punto le permite a Central Norte seguir en la pelea, aunque la situación exige sumar en las tres jornadas que restan: actualmente está a dos puntos de la zona roja.

Tres finales para asegurar la permanencia

El equipo dirigido por Alexis Matteo afrontará ahora una seguidilla decisiva para definir su futuro en la categoría. Primero visitará a Chaco For Ever, luego recibirá a Acassuso en un duelo clave y cerrará el campeonato frente a San Telmo, en condición de visitante.

Cada partido será determinante para el Cuervo, que necesita transformar los puntos en resultados para llegar al cierre del torneo con chances de asegurar su permanencia en la Primera Nacional.