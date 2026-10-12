Las Cataratas del Iguazú, desbordadas por una crecida extraordinaria

Una extraordinaria crecida del río Iguazú genera imágenes impactantes en las Cataratas, donde el caudal superó este lunes los 12.000 metros cúbicos por segundo, una cifra ocho veces mayor al promedio habitual de 1.500.

El fenómeno se debe a las intensas precipitaciones registradas en el sur de Brasil y la provincia de Misiones, que provocaron un fuerte incremento del volumen de agua que llega a los saltos. La situación se desarrolla en un contexto de condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Ante la magnitud de la crecida, las autoridades del Parque Nacional Iguazú activaron este lunes 12 de octubre un protocolo de seguridad, con restricciones temporales a la circulación y al acceso a sectores turísticos del lado argentino.

La medida busca proteger a visitantes y trabajadores mientras los equipos técnicos evalúan el impacto del agua sobre las pasarelas y la infraestructura del parque.

Del lado brasileño también se dispuso el cierre preventivo de la pasarela principal de las Cataratas, aunque permanecen habilitados otros miradores y recorridos turísticos.

Las imágenes de la crecida muestran la fuerza del agua y una enorme nube de rocío sobre los saltos, en un escenario que sorprende por la magnitud del fenómeno.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del río y todavía no informaron cuándo se normalizará el acceso a los sectores restringidos.