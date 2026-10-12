Alertan por una plataforma que expone a adolescentes a relatos de abuso sexual y violencia

La organización Red por la Infancia advirtió sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en plataformas digitales donde circulan relatos de violencia sexual, contenidos perturbadores e imágenes íntimas, algunas creadas mediante inteligencia artificial.

La preocupación se concentra especialmente en Archive of Our Own (AO3), un sitio gratuito donde los usuarios publican historias de ficción, muchas vinculadas con personajes de películas, videojuegos y celebridades.

En declaraciones a Infobae, Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia, explicó que la plataforma permite acceder a contenidos con representaciones de violencia extrema y situaciones de abuso sexual, incluso vinculadas con personajes menores de edad.

La especialista alertó además sobre casos de adolescentes que fueron identificadas en relatos creados por sus propios compañeros de escuela, con escenas de humillación y violencia sexual.

Imágenes falsas creadas con inteligencia artificial

La problemática también incluye el uso de inteligencia artificial para fabricar imágenes íntimas sin consentimiento.

Uno de los casos recientes ocurrió en un colegio de Lomas de Zamora, donde estudiantes fueron señalados por presuntamente crear y comercializar imágenes sexuales falsas de alrededor de 40 compañeras, utilizando fotografías reales.

Especialistas advierten que estas situaciones pueden provocar ansiedad, depresión, aislamiento y graves consecuencias emocionales para las víctimas.

Cómo actuar y dónde pedir ayuda

Red por la Infancia difundió BajaloYa!, una herramienta gratuita y anónima que permite solicitar la eliminación de imágenes íntimas de menores de edad que circulan por internet.

El sistema genera una huella digital del archivo sin necesidad de enviarlo, para que las plataformas participantes puedan identificarlo y avanzar con su remoción.

Desde la organización recomiendan a las familias mantener el diálogo con sus hijos, prestar atención a los sitios que utilizan y actuar rápidamente ante cualquier situación de violencia digital.

También aconsejan preservar las pruebas sin reenviar las imágenes, evitar culpabilizar a las víctimas y realizar la denuncia ante la fiscalía correspondiente.

La herramienta y los recursos de orientación están disponibles en https://reconectate.redporlainfancia.org.

Los especialistas insisten en que el acompañamiento familiar y escolar resulta fundamental para prevenir estas situaciones y proteger a los adolescentes frente a nuevas formas de violencia digital.