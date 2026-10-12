La inflación de septiembre habría vuelto a subir y se ubicaría cerca del 2%

La inflación de septiembre habría registrado una nueva aceleración y se ubicaría alrededor del 2% mensual, impulsada principalmente por los aumentos en alimentos y bebidas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el dato oficial este martes 13 de octubre.

Según informó Noticias Argentinas, las principales consultoras privadas estiman una suba de precios de entre el 1,9% y el 2,1%, luego del 1,7% registrado en agosto, el menor nivel en 14 meses.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación del 1,9% para septiembre, mientras que la Fundación Libertad y Progreso y Eco Go calcularon un incremento del 2%. Por su parte, Equilibra estimó una variación del 2,1%.

Los alimentos, entre los principales impulsores

Las mediciones privadas coinciden en señalar a los alimentos como uno de los rubros que más presionaron sobre el índice.

La consultora C&T Asesores Económicos detectó aumentos del 11% en verduras y del 2,1% en carne, mientras que Libertad y Progreso estimó una suba del 3,2% en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 1,8% en septiembre, frente al 1,7% de agosto.

Desde el Gobierno nacional mantienen la expectativa de consolidar la desaceleración de los precios. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación se mueve actualmente entre el 1,5% y el 2% y consideró posible que continúe bajando en los próximos meses.

Sin embargo, las estimaciones privadas anticipan que septiembre podría haber interrumpido la tendencia descendente.

El dato definitivo se conocerá este martes, cuando el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre.