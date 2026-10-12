ATE convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria y reclamó al Gobierno que cumpla la ley

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su apoyo a la quinta Marcha Federal Universitaria y exigió al Gobierno nacional que cumpla con la legislación de financiamiento para las universidades públicas.

El pronunciamiento se realizó en el marco del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, donde el sindicato defendió la educación pública y reclamó mejores condiciones laborales para docentes y trabajadores no docentes.

En declaraciones a Noticias Argentinas, la secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, sostuvo que la educación pública constituye un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades.

“Desde nuestro gremio estamos convencidas de que la educación es la base de una sociedad justa, igualitaria y, por supuesto, democrática”, expresó.

La dirigente también cuestionó la situación económica que atraviesan los trabajadores universitarios y reclamó al Ejecutivo nacional que aplique la normativa vigente.

“Los docentes y nodocentes están sosteniendo la educación universitaria casi de manera voluntaria, lo cual es realmente lamentable”, advirtió Cabezas.

Desde ATE insistieron en la necesidad de garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades y condiciones salariales adecuadas para sus trabajadores.

El sindicato también participó de una movilización realizada durante el encuentro, que partió desde la intersección de las avenidas Olmos y Maipú y culminó en la Plaza Político Cultural. Según lo informado por el gremio a la agencia, la convocatoria reunió a más de 200 mil personas de distintos puntos del país.