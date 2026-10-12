Buenos Aires será la sede del 40° Encuentro Plurinacional en un año electoral estratégico

La elección de la Ciudad de Buenos Aires para albergar la cuadragésima edición del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries fue celebrada con una ovación por delegaciones de todo el país.

Organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+ unificaron su postura a través de un documento conjunto leído desde el escenario principal, argumentando que la capital representa un territorio de disputa con resonancia nacional al concentrar la sede de los tres poderes del Estado.

La designación adquiere un peso político determinante al coincidir con el calendario de la campaña electoral de 2027. Las agrupaciones organizadoras señalaron en su manifiesto que el objetivo central será visibilizar la fuerza del movimiento feminista frente a las políticas del gobierno de Javier Milei, así como denunciar la situación social en la órbita porteña.

En ese sentido, remarcaron que la concentración en el centro del poder político busca responder de forma masiva a las medidas de ajuste e interpelar a la agenda pública nacional.

La sede elegida porta además una profunda carga simbólica al conectar directamente con la memoria histórica del movimiento. Buenos Aires no solo fue el escenario del primer encuentro fundacional en 1986, sino también el epicentro de hitos de masividad como la primera convocatoria del Ni Una Menos y la consolidación de la Marea Verde.

(Con información de Página12)