Alberto Fernández apuntó contra Cristina Kirchner: “Si hacía lo que ella decía, tal vez estábamos muy mal”

El expresidente Alberto Fernández volvió a marcar diferencias con Cristina Kirchner y cuestionó el papel que desempeñó su exvicepresidenta durante la gestión del Frente de Todos, entre 2019 y 2023. Aseguró que los desacuerdos internos dificultaron el funcionamiento del Gobierno y defendió sus decisiones económicas.

“Si cada uno hubiera entendido su rol, hubiera sido más fácil”, sostuvo Fernández al referirse a las tensiones que atravesaron su administración y que terminaron por fracturar la relación política con Cristina Kirchner.

El exmandatario también reivindicó su postura frente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuestionó las posiciones que sostenía el sector político de su entonces vicepresidenta. “Si les hubiera hecho caso con lo del FMI, hubiera estallado la economía argentina en mil pedazos”, afirmó, al defender la necesidad de alcanzar un entendimiento con el organismo internacional.

Las diferencias por la negociación de la deuda fueron uno de los principales focos de conflicto dentro del Frente de Todos. Mientras Fernández impulsaba un acuerdo para refinanciar los vencimientos, Cristina Kirchner y sectores del kirchnerismo cuestionaban las condiciones de la negociación y sus consecuencias económicas.

Las declaraciones reavivan las diferencias entre los dos principales integrantes de la fórmula presidencial que gobernó la Argentina hasta diciembre de 2023, una relación que estuvo marcada por disputas sobre la conducción política y el rumbo económico.