“Es una pelotudez del tamaño de una casa”: Milei negó que Caputo vaya a dejar Economía

El presidente Javier Milei ratificó este lunes la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía y aseguró que el Gobierno cuenta con herramientas financieras por US$125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria durante las elecciones presidenciales de 2027.

En una entrevista con Eduardo Feinmann, por Radio Mitre, el mandatario rechazó las versiones sobre un posible reemplazo de Caputo por el economista Alberto Ades, con quien mantuvo un encuentro la semana pasada.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo”, afirmó el Presidente, quien consideró que las especulaciones sobre su salida buscan perjudicar al Gobierno.

“Nos entendemos de memoria, literalmente. Siempre tenemos la visión alineada”, agregó, al destacar la relación que mantiene con el titular del Palacio de Hacienda.

Milei aseguró que está preparado para una corrida cambiaria

Durante la entrevista, el mandatario sostuvo que su administración dispone de distintas herramientas para responder a eventuales presiones sobre el dólar en 2027.

“No espero una corrida, pero me preparo”, señaló Milei, quien aseguró que el Gobierno podría movilizar recursos por US$125.000 millones para enfrentar una situación de inestabilidad financiera.

Según explicó, esa cifra contempla la refinanciación de vencimientos de deuda, compras de divisas del Banco Central, acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos, operaciones de dólar futuro y posibles ingresos derivados del superávit comercial y las inversiones.

El Presidente mencionó US$25.000 millones correspondientes a vencimientos en manos de tenedores locales, US$20.000 millones en compras de divisas del Banco Central y otros US$20.000 millones vinculados a los acuerdos de intercambio de monedas.

También incluyó operaciones de dólar futuro por US$15.000 millones y proyectó ingresos adicionales por el comercio exterior y las inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La cifra de US$125.000 millones no representa exclusivamente reservas líquidas disponibles del Banco Central, sino una estimación presidencial que combina recursos existentes, instrumentos financieros, refinanciaciones y proyecciones de ingresos.

Defendió el rumbo económico y destacó el RIGI

Milei también rechazó las críticas sobre un supuesto estancamiento de la economía argentina y sostuvo que la actividad presenta diferencias importantes entre provincias.

“Hay personas a las que les va bien y otras a las que no les va tan bien, y mucho depende de la zona en la que están”, manifestó.

En ese sentido, aseguró que las provincias que adhirieron al RIGI muestran un mejor desempeño económico y cuestionó a las administraciones de Buenos Aires, La Rioja y Formosa por no incorporarse al régimen.

Finalmente, el mandatario defendió las transformaciones impulsadas por su gestión y consideró que algunos indicadores estadísticos todavía no reflejan plenamente los cambios que, según su interpretación, atraviesa la economía argentina.