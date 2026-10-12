El Gobierno reivindicó la llegada de Colón a América y volvió a encender el debate por el 12 de octubre

En medio de la controversia por el significado del 12 de octubre, el Gobierno de Javier Milei difundió este lunes un mensaje desde la cuenta oficial de Casa Rosada en X, en el que reivindicó la llegada de Cristóbal Colón a América y destacó la influencia de la civilización occidental en la identidad argentina.

La publicación sostiene que el acontecimiento de 1492 marcó el comienzo de una transformación histórica y dejó una profunda herencia cultural.

“Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo”, expresó la Casa Rosada, que también destacó una huella de “civilización, progreso y libertad”.

El mensaje estuvo acompañado por un video institucional que recupera el viaje de las tres embarcaciones españolas y presenta el contacto entre Europa y América como el comienzo de una nueva etapa histórica.

Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de nuestra cultura e identidad. — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2026

La reivindicación de la herencia europea

La narración del video destaca que la influencia europea permanece presente en la lengua, las costumbres, las instituciones y las creencias religiosas de los argentinos.

“El viaje de Colón no fue solo el descubrimiento de América. Abrió una nueva era en la historia de la civilización occidental”, afirma el material difundido por el Gobierno.

La pieza también señala que los valores occidentales de conocimiento, progreso y libertad alcanzaron nuevos territorios a partir de aquel acontecimiento.

Del Día de la Raza a la Diversidad Cultural

La postura oficial se inscribe en una discusión que volvió a cobrar protagonismo durante la presidencia de Milei.

En 2010, Argentina reemplazó la denominación Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con el propósito de promover una reflexión sobre las consecuencias de la conquista y reconocer los derechos de los pueblos originarios.

La denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural continúa establecida en la Ley 27.399, aunque el Gobierno nacional recuperó en su comunicación pública la referencia histórica al Día de la Raza.

El contraste refleja dos enfoques sobre el 12 de octubre: uno que reivindica la expansión de la cultura occidental y otro que pone el acento en la diversidad cultural, la conquista y sus consecuencias para los pueblos indígenas.

En una provincia como Salta, donde numerosas comunidades originarias mantienen vivas sus identidades y tradiciones, la discusión también tiene una dimensión local.

Con su mensaje de este lunes, Casa Rosada volvió a colocar la llegada de Colón en el centro de la conmemoración, en una fecha cuyo significado continúa generando posiciones diferentes en la sociedad argentina.