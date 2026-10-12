El peronismo expone sus fracturas en un Día de la Lealtad atomizado

La liturgia peronista volverá a ser el reflejo de sus tensiones internas más profundas. En vísperas del próximo 17 de octubre, las principales vertientes del partido diagraman actos por separado, confirmando la falta de unidad en una fecha históricamente simbólica. Mientras el espacio del gobernador Axel Kicillof prepara un acto central en La Matanza junto al intendente Fernando Espinoza, el sector referenciado en Cristina Kirchner concentrará sus manifestaciones en la calle San José al 1111, domicilio donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La distancia no solo es territorial, sino también política y discursiva. La brecha entre ambos sectores se profundizó tras los cruces públicos entre el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y la dirigencia de La Cámpora a raíz del alcance de las presentaciones internacionales sobre la condena de la exmandataria. En paralelo, las dinámicas individuales marcan la agenda: Máximo Kirchner optará por desplazarse a la provincia de Chaco para compartir la jornada junto a Jorge Capitanich, reforzando sus propios esquemas de alianzas.

El mapa de la fragmentación se completa con la indefinición de otros actores clave del esquema opositor. El Frente Renovador de Sergio Massa aún evalúa la naturaleza de sus actividades, al tiempo que espacios como el de Juan Grabois analizan postergar su reaparición pública para finales de mes y sectores como el de Guillermo Moreno prevén acoplarse a convocatorias externas sin sello propio.

A diferencia de las conmemoraciones anteriores, donde la cercanía de los compromisos electorales forzó postales de convivencia táctica entre las partes, este nuevo aniversario del Día de la Lealtad consolidará la dispersión organizativa de un espacio político que atraviesa un acelerado proceso de reconfiguración interna.

(Con información de La Nación)