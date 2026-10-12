El Súper RIGI sigue trabado en el Senado: los aliados de Milei exigen cambios para apoyar la ley

El proyecto del Súper Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Súper RIGI) continúa paralizado en el Senado, luego de que bloques aliados al Gobierno de Javier Milei condicionaran su apoyo a la incorporación de medidas para proteger a la industria nacional.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, contempla beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores considerados estratégicos. Sin embargo, su tratamiento quedó frenado a comienzos de septiembre y todavía no hay acuerdo para avanzar.

El principal reclamo proviene de los senadores Maximiliano Abad (UCR), Martín Goerling (PRO) y Carlos Espínola (peronismo disidente), quienes buscan garantizar que las empresas beneficiadas prioricen la compra de insumos argentinos.

Los legisladores proponen que una oferta nacional sea considerada competitiva cuando su precio no supere en más del 15% al de un producto importado, siempre que cumpla condiciones equivalentes de calidad, cantidad y plazos de entrega.

También exigen mecanismos de consulta con entidades empresariales para verificar si existen proveedores locales capaces de abastecer los proyectos antes de recurrir a importaciones.

Hasta ahora, Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, aceptó modificaciones relacionadas con una participación mínima del 20% de bienes y servicios nacionales y garantías de abastecimiento eléctrico para las grandes inversiones. No obstante, esas concesiones resultaron insuficientes para conseguir el respaldo de los aliados.

La definición quedó en manos del Ministerio de Economía y la Casa Rosada. Si el Senado introduce nuevas modificaciones, el proyecto deberá regresar a Diputados para una segunda revisión.

El estancamiento también afecta al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radical Eduardo Vischi, que propone beneficios para proyectos desde los 12 millones de dólares y enfrenta cuestionamientos similares sobre la participación de proveedores nacionales.

Por ahora, el oficialismo no tiene garantizadas las firmas necesarias para emitir dictamen y llevar el Súper RIGI al recinto.