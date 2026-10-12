Pueblos originarios rechazan el “Día de la Raza” y se concentrarán frente a la casa de Cristina Kirchner

Organizaciones de pueblos originarios convocaron para este lunes 12 de octubre a una concentración frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en la Ciudad de Buenos Aires, para rechazar la decisión del Gobierno de Javier Milei de recuperar la denominación “Día de la Raza”.

La actividad comenzará a las 15 en San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, habrá un mural en vivo, una ceremonia ancestral, danzas folclóricas, música y coplas dedicadas a Cristina Kirchner.

Las organizaciones reivindican el decreto firmado en 2010 por la entonces presidenta, que reemplazó el nombre de la celebración por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, con el objetivo de reconocer la diversidad de los pueblos y revisar la mirada histórica sobre la llegada de Cristóbal Colón a América.

“Los Pueblos Originarios y de la Patria Grande nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la integración de nuestros pueblos”, expresaron los convocantes.

El Gobierno nacional volvió a utilizar la denominación “Día de la Raza” en sus comunicaciones institucionales. Sin embargo, la Ley 27.399, sancionada en 2017, mantiene el nombre “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, por lo que la decisión del Ejecutivo abrió un debate sobre su alcance legal.

Las agrupaciones también aprovecharán la jornada para reclamar por los derechos territoriales de las comunidades indígenas y cuestionar la extranjerización de tierras.

“Defendemos nuestra madre Tierra y decimos no a la extranjerización de nuestro territorio. Basta de perseguir a los pueblos originarios”, manifestaron en la convocatoria.