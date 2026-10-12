París: el fuego consume el legendario Marché des Enfants-Rouges

Un resplandor trágico quebró el silencio de la madrugada parisina en el céntrico distrito 3, cuando cerca de las tres de la mañana las llamas envolvieron los mil metros cuadrados del Marché des Enfants-Rouges. Más de cien bomberos desplegaron un operativo contra el tiempo para sofocar el voraz fuego y contener una amenaza inminente sobre los edificios residenciales linderos. Aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales ni heridos, el diagnóstico del teniente coronel Pierre de Bouvier resultó desgarrador al confirmar que del emblemático recinto no quedaba absolutamente nada en pie.

La devastación no solo borró del mapa un icono arquitectónico de más de cuatro siglos de historia, protegido como monumento histórico desde 1982, sino que dejó a la zona en un estado de extrema vulnerabilidad. Parte del entramado metálico cedió por completo durante el siniestro, y las autoridades locales junto a la Prefectura de Policía han acordonado el perímetro ante el inminente riesgo de nuevos derrumbes. El alcalde del distrito, Ariel Weil, celebró que la rápida intervención lograra salvar las viviendas vecinas, aunque reconoció el profundo impacto emocional que este desastre representa para toda la comunidad.

Fundado en 1615 bajo el reinado de Luis XIII, el mercado debía su singular nombre al cercano hospicio donde los huérfanos vestían de rojo en señal de caridad. Con el paso de los siglos, ese rincón entrañable mutó hasta convertirse en el corazón palpitante del barrio y en una meca gastronómica mundial que combinaba queserías tradicionales, floristerías y puestos de comida callejera reconocidos en las prestigiosas selecciones de Food & Wine. Hoy, mientras se evalúan las posibilidades de reconstrucción, la prioridad absoluta se enfoca en asistir a los comerciantes que lo perdieron todo y en asegurar los restos de un legado que resistió cuatro siglos de historia antes de ceder ante el fuego.

(Con información de Ámbito)