Trump anunció un alto el fuego inmediato entre Rusia y Ucrania para frenar los ataques energéticos

Donald Trump anunció este domingo un acuerdo entre Rusia y Ucrania para suspender los ataques contra instalaciones energéticas, en un nuevo intento por reducir las hostilidades entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos comunicó a través de Truth Social que el alto el fuego tendría efecto inmediato y lanzó una advertencia a las partes: “No lo rompan”.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el anuncio llegó después de que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestara su disposición a dejar de atacar refinerías rusas si Moscú suspendía los bombardeos contra la infraestructura energética de Ucrania.

Zelenski también reclamó garantías para asegurar el cumplimiento de cualquier acuerdo y sostuvo que las medidas de desescalada deben ser recíprocas.

La iniciativa se produce en medio de las tensiones por el precio internacional de la energía y de un nuevo enfrentamiento verbal entre Trump y Zelenski.

Sin embargo, el anuncio no implica el fin de la guerra. Los combates continúan y todavía no se conocen los mecanismos de supervisión ni las garantías que permitirían verificar el cumplimiento del alto el fuego energético.

Tampoco se difundieron detalles sobre cómo se implementará la suspensión de los ataques anunciada por Washington.