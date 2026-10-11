Trump prohibió el ingreso de periodistas a la Casa Blanca y ahora investigan a cinco cadenas de TV

El enfrentamiento entre Donald Trump y la prensa estadounidense sumó un nuevo capítulo. El Departamento de Justicia abrió una investigación contra cinco importantes cadenas de televisión que suspendieron temporalmente la cobertura de los actos presidenciales en solidaridad con medios vetados por la Casa Blanca.

La medida alcanza a ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News, que dejaron de participar durante varios días del sistema de cobertura compartida, mediante el cual las emisoras se turnan para registrar las actividades del mandatario.

El conflicto comenzó cuando Trump prohibió el acceso a CNN, MS NOW y Politico, a los que acusó de difundir noticias falsas. La restricción fue posteriormente suspendida por un juez federal.

El caso, difundido por Deutsche Welle (DW), derivó en una investigación para determinar si la protesta conjunta de las cadenas pudo vulnerar la legislación estadounidense de defensa de la competencia.

La portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, sostuvo que los boicots coordinados entre empresas competidoras pueden infringir la Ley Sherman.

En respuesta, organizaciones defensoras de la libertad de prensa cuestionaron la investigación y advirtieron que podría utilizarse para intimidar a periodistas y medios críticos del Gobierno.