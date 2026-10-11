El papa León XIV anunció que será operado de un nódulo en el pulmón

El papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en el pulmón, detectado durante controles médicos recientes.

La noticia fue comunicada por el propio Pontífice al finalizar el Ángelus, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

“Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón”, explicó León XIV, quien aclaró que la lesión fue identificada en una fase muy temprana.

El Papa señaló que decidió someterse a la intervención siguiendo las recomendaciones de sus médicos.

De acuerdo con Vatican News, la operación se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma, uno de los principales centros médicos de Italia.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que la cirugía está prevista para los primeros días de la próxima semana y que la internación posterior duraría aproximadamente siete días.

Antes de despedirse, León XIV agradeció las muestras de afecto y pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones.

Hasta el momento, el Vaticano no informó la naturaleza del nódulo ni un diagnóstico definitivo.