Trump pidió reemplazar a Zelenski y desató un nuevo cruce por la guerra en Ucrania

Donald Trump volvió a cuestionar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y sostuvo que el país debería elegir un nuevo mandatario, en medio de las tensiones por la continuidad de la guerra con Rusia.

El presidente estadounidense aseguró que Zelenski podría haber alcanzado acuerdos para terminar el conflicto y lo responsabilizó por el aumento del precio del diésel en Estados Unidos.

La respuesta del mandatario ucraniano llegó este domingo. “Ucrania estará lista para dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética”, publicó en X.

El intercambio, recogido por la Agencia Noticias Argentinas, se produjo mientras ambos países intensificaban sus ataques contra instalaciones estratégicas.

Zelenski acusó a Vladimir Putin de impedir una reducción de las hostilidades y exigió garantías para cualquier acuerdo.

Por su parte, el canciller ucraniano, Andrii Sybiha, rechazó las críticas de Trump y defendió el derecho de los ciudadanos de Ucrania a elegir a sus autoridades.

La tensión coincide con nuevos bombardeos. Zelenski denunció que un ataque ruso en Zaporiyia dejó 23 muertos, entre ellos cuatro niños, mientras Rusia informó una víctima fatal por un ataque ucraniano en Briansk.