Terremoto en Panamá: cientos de familias duermen en las calles por temor a nuevas réplicas

Cientos de familias en Panamá permanecen fuera de sus hogares después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país el viernes 9 de octubre. Los daños estructurales y las más de 200 réplicas registradas mantienen en alerta a la población, especialmente en las provincias centrales.

Las zonas más afectadas son Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, donde numerosas viviendas sufrieron derrumbes de paredes y techos. Los damnificados pasan las noches en plazas, parques, escuelas y refugios improvisados, mientras esperan asistencia y evaluaciones de seguridad.

En localidades como Chitré y Tonosí, los vecinos aseguran que temen regresar a sus casas ante la posibilidad de nuevos temblores. Algunos perdieron sus viviendas y otros intentan recuperar sus pertenencias entre los escombros.

El terremoto dejó al menos 27 heridos y cerca de 900 viviendas dañadas, según los últimos reportes. También provocó destrozos en escuelas, hospitales, rutas y puentes, aunque las autoridades no informaron víctimas fatales.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, declaró el estado de emergencia y anunció la disponibilidad de hasta 100 millones de dólares para atender las consecuencias del desastre, reparar infraestructura y garantizar asistencia humanitaria.

Las clases fueron suspendidas este lunes en todo el país, mientras continúan las inspecciones de edificios y los trabajos de recuperación.

Estados Unidos también comprometió ayuda económica y equipos especializados para colaborar con las tareas de emergencia.

Aunque las autoridades señalaron que las réplicas comenzaron a disminuir en intensidad y frecuencia, el temor persiste entre miles de habitantes que todavía no saben cuándo podrán regresar a sus hogares.