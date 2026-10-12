Dos estadounidenses ganaron el Premio Nobel de Economía 2026: quiénes son y por qué fueron elegidos

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este lunes 12 de octubre que los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026, por sus aportes al estudio de las políticas de estabilización económica.

El reconocimiento destaca sus investigaciones sobre cómo las decisiones de las familias y las empresas influyen en variables como la inflación, el consumo, la producción y el crecimiento económico.

Según informó Infobae, los trabajos de ambos especialistas permitieron desarrollar modelos que actualmente utilizan bancos centrales y gobiernos para analizar cómo responder ante crisis económicas y cambios bruscos en los mercados.

¿Por qué ganaron el Nobel?

Hall y Woodford contribuyeron a comprender cómo las expectativas de consumidores y empresas influyen en el funcionamiento general de la economía.

Sus investigaciones ayudaron a explicar por qué las decisiones sobre tasas de interés, gasto público y política monetaria pueden contribuir a moderar las crisis o evitar fuertes desequilibrios.

Robert Hall, nacido en California en 1943, es profesor de la Universidad de Stanford. Michael Woodford, nacido en Massachusetts en 1955, desarrolla su actividad académica en la Universidad de Columbia.

El premio, creado por el Banco Central de Suecia en 1968, incluye una medalla, un diploma y una recompensa económica de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1,2 millones de dólares.

La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

Con este anuncio concluye la edición 2026 de los premios Nobel, que durante los últimos días distinguieron investigaciones y contribuciones en medicina, física, química, literatura y paz.