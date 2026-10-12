El aeropuerto de Salta opera con normalidad este lunes feriado

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta funciona con normalidad este lunes 12 de octubre, pese a las condiciones meteorológicas que afectan a distintos sectores de la provincia.

De acuerdo con el informe difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil, la terminal aérea mantiene el 100% de sus servicios activos, tanto para vuelos nacionales como internacionales.

Asimismo, Aeropuertos Argentina no registra inconvenientes operativos en la terminal salteña, por lo que la actividad se desarrolla sin alteraciones informadas.

Desde Defensa Civil recomendaron a los pasajeros presentarse con dos horas de anticipación para vuelos nacionales, contar con la documentación correspondiente y verificar el estado de sus viajes con las aerolíneas.

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con el aeropuerto al 387 485-7700 o con el servicio de información de vuelos al 387 485-7720.

El reporte oficial señala que la terminal mantiene su funcionamiento habitual durante el feriado nacional.