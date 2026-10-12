El aeropuerto de Salta opera con normalidad este lunes feriado

Los vuelos nacionales e internacionales mantienen sus horarios habituales durante el feriado. Qué deben tener en cuenta los pasajeros antes de viajar.
Salta12/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

109696-se-inaugurara-maniana-la-nueva-terminal-del-aeropuerto-internacional-martin-miguel-de-guemes

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta funciona con normalidad este lunes 12 de octubre, pese a las condiciones meteorológicas que afectan a distintos sectores de la provincia.

De acuerdo con el informe difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil, la terminal aérea mantiene el 100% de sus servicios activos, tanto para vuelos nacionales como internacionales.

Asimismo, Aeropuertos Argentina no registra inconvenientes operativos en la terminal salteña, por lo que la actividad se desarrolla sin alteraciones informadas.

VIENTOAlerta por fuertes vientos en Salta: prevén ráfagas de hasta 100 km/h en seis zonas

Desde Defensa Civil recomendaron a los pasajeros presentarse con dos horas de anticipación para vuelos nacionales, contar con la documentación correspondiente y verificar el estado de sus viajes con las aerolíneas.

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con el aeropuerto al 387 485-7700 o con el servicio de información de vuelos al 387 485-7720.

El reporte oficial señala que la terminal mantiene su funcionamiento habitual durante el feriado nacional.

Te puede interesar
esquina-de-las-flores-2-1024x576

Abre la histórica Esquina de las Flores

Iván Luis
Salta12/10/2026
Tras una intervención edilicia de la Municipalidad, el espacio fue completamente recuperado para ofrecer mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad a floristas y vecinos.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail