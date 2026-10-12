Alerta en pasos fronterizos con Chile por fuertes vientos y nevadas: cómo están los cruces este lunes

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió este lunes 12 de octubre el estado de los pasos fronterizos internacionales con Chile, Bolivia y Paraguay. Aunque los principales cruces permanecen habilitados, las condiciones meteorológicas generan preocupación en las zonas de alta montaña.

La situación más complicada se presenta en los pasos hacia Chile, donde se pronostican vientos extremos de hasta 108 kilómetros por hora en Socompa y un 90% de probabilidad de nevadas en Jama.

Pasos fronterizos con Chile

El Paso de Sico se encuentra habilitado de 9 a 19 horas, con temperaturas de entre 6 grados bajo cero y 2 grados, cielo parcialmente soleado y vientos de 39 km/h.

En tanto, Socompa funciona únicamente como paso ferroviario. Para este lunes se anuncian vientos extremos de 108 km/h, con temperaturas de entre 1 y 11 grados.

Por su parte, el Paso de Jama, en Jujuy, figura habilitado de 9 a 19:15 para todo tipo de vehículos. Sin embargo, se prevén vientos de 92 km/h, temperaturas mínimas de 2 grados bajo cero y un 90% de probabilidad de nevadas.

Cómo están los cruces con Bolivia

Los pasos fronterizos con Bolivia presentan condiciones más favorables y permanecen habilitados.

En Aguas Blancas, el servicio de chalanas funciona de 7 a 9 horas, mientras que el Puente Internacional está habilitado durante las 24 horas.

El Paso Salvador Mazza también permanece abierto las 24 horas, al igual que Los Toldos.

En estas localidades se esperan temperaturas máximas de entre 14 y 23 grados, con cielo mayormente nublado y vientos leves.

Paso fronterizo con Paraguay

El cruce internacional Misión La Paz–Pozo Hondo, que conecta Santa Victoria Este con Paraguay, está habilitado este lunes de 7 a 20 horas.

Se pronostica cielo nublado, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 24, además de vientos leves del este-sudeste.

Recomendaciones para quienes viajen

Defensa Civil recomienda a quienes deban cruzar hacia Chile llevar cadenas para nieve, combustible extra, abrigo y alimentos no perecederos. También aconseja revisar el estado del vehículo y evitar detenerse en sectores expuestos al viento.

Para los pasos con Bolivia y Paraguay, se solicita contar con DNI o pasaporte vigente, respetar las indicaciones del personal fronterizo y verificar los horarios antes de emprender el viaje.

Las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas pueden modificar la habilitación de los cruces durante la jornada, especialmente en los pasos de alta montaña.