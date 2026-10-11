Una discusión terminó con un peón rural muerto en Apolinario Saravia: hay un detenido

Un trabajador rural de 38 años fue asesinado a puñaladas durante una discusión ocurrida el sábado 10 de octubre en una finca de Apolinario Saravia, en el departamento Anta.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la víctima, de nacionalidad boliviana, sufrió heridas de arma blanca en el abdomen y la frente. Fue trasladada en una camioneta particular al hospital local, donde ingresó sin signos vitales.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue una herida penetrante en el corazón, que lesionó la aurícula derecha y provocó un shock cardiogénico e hipovolémico.

Tras identificar al presunto agresor, la Policía lo interceptó mientras caminaba por Ruta Vieja. Entre sus pertenencias encontraron armas blancas, que fueron secuestradas.

La investigación está a cargo del fiscal penal César Arturo Saravia, con intervención de la auxiliar fiscal Yonny Zigarán.

El sospechoso permanece detenido y será imputado el martes 13 de octubre, mientras continúan las pericias y la recepción de testimonios para esclarecer las circunstancias del crimen.