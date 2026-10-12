El Registro Civil atenderá este lunes feriado: horarios, trámites y costos

El Registro Civil de Salta mantendrá sus guardias de atención este lunes 12 de octubre, pese al feriado nacional. Los ciudadanos podrán realizar trámites de identificación y registrar nacimientos y defunciones en las dependencias habilitadas.

Las guardias para gestionar DNI y pasaportes funcionarán de 8 a 13, tanto en la sede central de Almirante Brown 160 como en el Centro de Documentación Rápida (CDR) del Paseo Salta. Se entregarán 100 turnos por orden de llegada.

También se podrán inscribir nacimientos ocurridos en clínicas privadas, domicilios particulares o en la vía pública, desde las 8 en la sede central. En el caso de los bebés nacidos en el Hospital Público Materno Infantil, el trámite se realizará en la oficina del Registro Civil ubicada dentro del establecimiento.

La inscripción de defunciones estará disponible de 8 a 13, exclusivamente en Almirante Brown 160.

Cuánto cuesta tramitar el DNI y el pasaporte

El organismo provincial informó los valores vigentes de los documentos:

DNI regular: $10.000.

DNI exprés: $26.000.

Pasaporte regular: $100.000.

Pasaporte exprés: $200.000.

Los pagos se realizan únicamente mediante tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales. Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del costo del DNI, según la validación de RENAPER y ANSES.

Advierten por demoras en las entregas

El Registro Civil también alertó que persisten las demoras en la entrega de documentación. Actualmente, los plazos estimados son de 90 días para el DNI y 15 días hábiles para el pasaporte, por lo que recomiendan iniciar los trámites con anticipación.

Desde el organismo recordaron que las guardias se mantienen durante los fines de semana y feriados para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.