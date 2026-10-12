Alerta por fuertes vientos en Salta: prevén ráfagas de hasta 100 km/h en seis zonas

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó una alerta por fuertes vientos para este lunes 12 de octubre, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en distintos sectores de la provincia.

Según el informe oficial, las zonas afectadas son la Puna de los Andes, La Poma, Cachi, Cafayate, Molinos y San Carlos, donde se esperan vientos sostenidos de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Las condiciones podrían provocar una importante reducción de la visibilidad debido al polvo y la arena en suspensión, además de complicaciones para quienes deban circular por rutas y caminos de montaña.

Recomendaciones ante el viento fuerte

Desde Defensa Civil solicitaron a la población asegurar techos, toldos y objetos que puedan desprenderse por efecto de las ráfagas.

También recomendaron evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en sectores donde la visibilidad pueda verse reducida por el polvo.

Para quienes deban conducir, advirtieron que las ráfagas intensas pueden desestabilizar los vehículos, por lo que resulta fundamental reducir la velocidad y extremar las precauciones.

Asimismo, aconsejaron proteger el rostro y las vías respiratorias de la exposición al polvo y la arena, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La advertencia alcanza a distintas localidades de la Puna y los Valles Calchaquíes durante este lunes feriado.